МВД обратилось к казахстанцам с важным предупреждением касательно оформления жилья

Казахстанцев предупредили о мошенничестве по вопросам оформления жилья.
«В последнее время участились случаи мошенничества, связанные с очередью на получение жилья. Злоумышленники представляются сотрудниками банков или государственных органов и вводят граждан в заблуждение. Они распространяют ложную информацию в социальных сетях, а также связываются через WhatsApp и другие мессенджеры, пытаясь войти в доверие. Чаще всего мошенники под предлогом “подошла очередь на жилье” или “нужно срочно оформить ключи от квартиры” просят личные данные или требуют перевести деньги. Такие действия являются незаконными и влекут уголовную ответственность». Пресс-служба МВД РК.
В ведомстве отметили, что гражданам важно знать:
Сотрудники банков никогда не запрашивают данные вашего счета, пароли или SMS-коды. Никогда не требуют перевести деньги на «безопасный счет» или на чужие счета. Не оформляют документы и не передают ключи от жилья через мессенджеры. Процесс получения жилья осуществляется только официально.
Меры безопасности:
Не доверяйте подозрительным звонкам и сообщениям. Не передавайте никому личные данные (ИИН, номер карты, коды). Не переводите деньги на неизвестные счета. Проверяйте информацию только через официальные источники.
«Если вы получили подозрительное сообщение или звонок, немедленно обратитесь в правоохранительные органы. Призываем граждан быть бдительными и не становиться жертвами мошенников!» — следует из обращения пресс-службы МВД к казахстанцам.
Ранее АФМ сделало срочное заявление про «возврат денег». В нем казахстанцев предупредили о новых фактах мошенничества.