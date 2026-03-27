МВД обратилось к казахстанцам с важным предупреждением касательно оформления жилья

«В последнее время участились случаи мошенничества, связанные с очередью на получение жилья. Злоумышленники представляются сотрудниками банков или государственных органов и вводят граждан в заблуждение. Они распространяют ложную информацию в социальных сетях, а также связываются через WhatsApp и другие мессенджеры, пытаясь войти в доверие. Чаще всего мошенники под предлогом “подошла очередь на жилье” или “нужно срочно оформить ключи от квартиры” просят личные данные или требуют перевести деньги. Такие действия являются незаконными и влекут уголовную ответственность». Пресс-служба МВД РК.