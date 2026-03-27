Ричмонд
+16°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД обратилось к казахстанцам с важным предупреждением касательно оформления жилья

Сегодня, 27 марта 2026 года, пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана распространила важное обращение к гражданам касательно оформления жилья, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Казахстанцев предупредили о мошенничестве по вопросам оформления жилья.

«В последнее время участились случаи мошенничества, связанные с очередью на получение жилья. Злоумышленники представляются сотрудниками банков или государственных органов и вводят граждан в заблуждение. Они распространяют ложную информацию в социальных сетях, а также связываются через WhatsApp и другие мессенджеры, пытаясь войти в доверие. Чаще всего мошенники под предлогом “подошла очередь на жилье” или “нужно срочно оформить ключи от квартиры” просят личные данные или требуют перевести деньги. Такие действия являются незаконными и влекут уголовную ответственность». Пресс-служба МВД РК.

В ведомстве отметили, что гражданам важно знать:

Сотрудники банков никогда не запрашивают данные вашего счета, пароли или SMS-коды. Никогда не требуют перевести деньги на «безопасный счет» или на чужие счета. Не оформляют документы и не передают ключи от жилья через мессенджеры. Процесс получения жилья осуществляется только официально.

Меры безопасности:

Не доверяйте подозрительным звонкам и сообщениям. Не передавайте никому личные данные (ИИН, номер карты, коды). Не переводите деньги на неизвестные счета. Проверяйте информацию только через официальные источники.

«Если вы получили подозрительное сообщение или звонок, немедленно обратитесь в правоохранительные органы. Призываем граждан быть бдительными и не становиться жертвами мошенников!» — следует из обращения пресс-службы МВД к казахстанцам.

Ранее АФМ сделало срочное заявление про «возврат денег». В нем казахстанцев предупредили о новых фактах мошенничества.