На Дону состоялось награждение отличившихся сотрудников полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. Начальник донского главка МВД России генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий в торжественной обстановке наградил личный состав. По итогам службы сотрудники полиции получили высокие оценки труда. В соответствии с приказом ведомства, трое отличившихся удостоены медали «За доблесть в службе», двое получили почётную грамоту МВД России, а один сотрудник — благодарность от министра внутренних дел РФ. Кроме того, почётными грамотами Главного управления МВД России по Ростовской области награждены 16 сотрудников территориальных подразделений.
На Дону наградили отличившихся сотрудников полиции
