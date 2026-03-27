В Пермском крае решили выдворить десятки иностранцев, работающих нелегально

Источник: Комсомольская правда

В Прикамье подвели итоги операции «Нелегальный мигрант», которая прошла в марте. За это время сотрудники полиции проверили около 5,5 тысячи объектов — в основном торговые точки и стройки.

В результате выявленных нарушений было возбуждено 24 уголовных дела. Кроме того, принято решение о выдворении 66 иностранных граждан за пределы России, при этом пятеро из них уже депортированы.

Также правоохранители вынесли 91 запрет на въезд в страну и аннулировали 13 ранее выданных патентов на работу.

Помимо этого, за различные нарушения составлено около 600 административных протоколов. Из них 78 — в отношении компаний и предпринимателей. Общая сумма штрафов превысила 12 миллионов рублей.