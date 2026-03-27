В ЕАЭС предлагают снять барьеры на границах

С таким предложением он выступил в ходе доклада на заседании Евразийского межправительственного совета, который проходит
«В условиях внешних ограничений в отношении наших партнеров по союзу, сложной геополитической обстановки, ценовой нестабильности в мире нам необходимо сокращать внутренние барьеры и административную нагрузку и применять совместные меры финансового и нефинансового стимулирования кооперации», — сказал Касымалиев.
В этой связи важным остается и вопрос эффективного обеспечения логистики для товарных потоков между странами-членами ЕАЭС.
«Контрольные мероприятия на границах превращаются в таможенные процедуры и зачастую приобретают характер тотального контроля всех перевозок. Фактически это означает восстановление таможенного контроля на внутренних границах союза, что, по нашему мнению, вступает в противоречие основополагающим принципам ЕАЭС — свободного и беспрепятственного перемещения товаров», — отметил он.
По его словам, важно, чтобы применение мер контроля не превращалось в дополнительные барьеры для добросовестного бизнеса.
В свою очередь премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов также считает, что внутренние барьеры в ЕАЭС необходимо устранять.
«Свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы должна оставаться безусловным принципом работы ЕАЭС. Необходимо последовательно устранять существующие ограничения, которые снижают доверие и интеграционный эффект, а также не допускать появления новых», — сказал он.
Премьер считает, что важно перевести подтверждение ветеринарного и фитосанитарного контроля полностью в цифровой формат. В связи с этим ЕЭК совместно с государствами-членами предложено всесторонне проработать данный вопрос, включая отказ от обязательного проставления штампов на бумажных документах и разработку механизмов информационного взаимодействия с третьими странами.
Кроме того, Бектенов предложил создать интегрированную платформу координации грузопотоков ЕАЭС на базе искусственного интеллекта. Дело в том, что географическое положение государств-членов ЕАЭС обеспечивает значительные преимущества для транзита и логистики, но для полной реализации этих возможностей необходима модернизация инфраструктуры и внедрение современных систем управления перевозками.
По словам Бектенова, развитие внешнеторговой политики ЕАЭС открывает дополнительные возможности для экспорта стран-членов, в том числе на рынки арабского мира, Юго-Восточной Азии и Африки, а также для углубления сотрудничества с региональными объединениями.
В ЕАЭС входит Казахстан, Россия, Беларусь, Кыргызстан и Армения. ЕАЭС дает возможность для свободной торговли товарами внутри союза.