Баян Алагузова просит КНБ взяться за религиозную пропаганду и фанатиков

В соцсетях жена казахстанского бизнесмена Турсенгали Алагузова выпустила серию роликов с переживаниями по поводу пропаганды ислама в интернете. По ее словам, религиозные деятели призывают отказываться от казахского языка и традиций.
«Я считаю, что это уже национальная угроза, когда вот эти ваххабиты с утра до вечера мелькают во всех социальных сетях. Мы скоро все на арабском заговорим, нас лишают наших традиций, нашего казахского праздника. Их сейчас становится все больше и больше, и они становятся очень агрессивными. Я не хочу, чтобы мои дети жили по шариату», — сказала Алагузова.
Кроме того, продюсер обратилась к представителям общественности и различным органам, в том числе КНБ. По ее мнению, необходимо закрепить на законодательном уровне нормы о светском характере государства и рассмотреть вопрос о запрете религиозной пропаганды.
«Пожалуйста, это выбор каждого. Молитесь, ходите в мечети, ходите в церкви, куда хотите. Я сама верующий человек. Не нужно навязывать нам ваши правила. И вот эти люди с бородами, эти покрытые женщины, которые с утра до вечера учат нас жить и тому, как поклоняться. Это нельзя, то нельзя, тусау кесер нельзя!» — пожаловалась продюсер.
Еще Алагузова попросила журналистов не «распространять мракобесие», публикуя интервью с религиозными деятелями. В качестве примера она привела ролик с одним из имамов, который хвастался подарком для ученика. Он «подарил» вторую жену последователю.
Ранее продюсер предложила узаконить в Казахстане двоемужество как ответ институту токал (вторых жен — прим. ред.).