Ричмонд
+16°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Баян Алагузова просит КНБ взяться за религиозную пропаганду и фанатиков

Казахстанская телеведущая Баян Алагузова резко высказалась о вопросе религии в Казахстане. Kursiv Life Style объясняет, почему продюсер переживает за будущее своих детей из-за «арабизации» страны.

Источник: Курсив

В соцсетях жена казахстанского бизнесмена Турсенгали Алагузова выпустила серию роликов с переживаниями по поводу пропаганды ислама в интернете. По ее словам, религиозные деятели призывают отказываться от казахского языка и традиций.

«Я считаю, что это уже национальная угроза, когда вот эти ваххабиты с утра до вечера мелькают во всех социальных сетях. Мы скоро все на арабском заговорим, нас лишают наших традиций, нашего казахского праздника. Их сейчас становится все больше и больше, и они становятся очень агрессивными. Я не хочу, чтобы мои дети жили по шариату», — сказала Алагузова.

Кроме того, продюсер обратилась к представителям общественности и различным органам, в том числе КНБ. По ее мнению, необходимо закрепить на законодательном уровне нормы о светском характере государства и рассмотреть вопрос о запрете религиозной пропаганды.

«Пожалуйста, это выбор каждого. Молитесь, ходите в мечети, ходите в церкви, куда хотите. Я сама верующий человек. Не нужно навязывать нам ваши правила. И вот эти люди с бородами, эти покрытые женщины, которые с утра до вечера учат нас жить и тому, как поклоняться. Это нельзя, то нельзя, тусау кесер нельзя!» — пожаловалась продюсер.

Еще Алагузова попросила журналистов не «распространять мракобесие», публикуя интервью с религиозными деятелями. В качестве примера она привела ролик с одним из имамов, который хвастался подарком для ученика. Он «подарил» вторую жену последователю.

Ранее продюсер предложила узаконить в Казахстане двоемужество как ответ институту токал (вторых жен — прим. ред.).