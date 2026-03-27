В Братском районе не состоялись пятые торги по поиску подрядчика на отлов бездомных собак

Как и в предыдущие разы, власти Братского района готовы были потратить на услуги по обращению с бездомными животными до 2 миллионов рублей — это максимальная цена контракта. Однако в пятом по счету тендере увеличили стоимость оплаты по каждой из услуг, которая входит в комплекс мероприятий по обращению с животными. То есть подрядчику на ту же сумму необходимо было бы отловить меньше животных. Но и такие условия индивидуальных предпринимателей и организации не заинтересовали.