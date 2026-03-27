В Братском районе не состоялись пятые торги по поиску подрядчика на отлов бездомных собак

Это уже четвертый электронный аукцион на отлов бездомных животных, который не состоялся по причине отсутствия желающих. Еще на одни — самые первые торги — заявился индивидуальный предприниматель, однако контракт с мэрией Братского района заключать не стал.
Как и в предыдущие разы, власти Братского района готовы были потратить на услуги по обращению с бездомными животными до 2 миллионов рублей — это максимальная цена контракта. Однако в пятом по счету тендере увеличили стоимость оплаты по каждой из услуг, которая входит в комплекс мероприятий по обращению с животными. То есть подрядчику на ту же сумму необходимо было бы отловить меньше животных. Но и такие условия индивидуальных предпринимателей и организации не заинтересовали.
По действующим нормам, подрядчик должен по заявкам муниципалитета отлавливать бездомных собак и кошек, после чего транспортировать их в приют. Там проводить кастрацию или стерилизацию и затем выпускать на прежнее место обитания, если для животного не нашелся новый хозяин. Умерщвлять разрешено только особей, которые испытывают физические страдания и тяжело больны. Агрессивных собак содержат в приютах бессрочно.
Бездомных животных не отлавливают и в Братске. Власти города расторгли контракт с индивидуальным предпринимателем, который выиграл соответствующий тендер, но отловил только шесть особей, после чего перестал исполнять обязательства по контракту и не выходил на связь. Мэр Братска Александр Дубровин ранее заявлял, что желающих ловить бездомных собак в городе нет. На момент публикации этого материала мэрия Братска не объявила новый тендер на оказание услуг по обращению с животными без владельцев.