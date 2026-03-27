Юрент открыл в Красноярске сезон самокатов с обновленным парком

Сервис кикшеринга Юрент, входящий в группу компаний МТС, запустил новый сезон в Красноярске. В этом году горожанам доступны около 2500 электросамокатов модели «Юрент 2.0» — собственной разработки сервиса, собранной в России, — а также 450 электровелосипедов.
Новые самокаты отличаются улучшенной устойчивостью и комфортом управления. Шины снижают вибрацию на неровных дорогах и обеспечивают хорошее сцепление с покрытием в дождь и при перепадах температур. Самокат также «взаимодействует» с пользователем с помощью звука, что позволяет водителю не отвлекаться и лучше контролировать поездку.
В этом сезоне Юрент продолжает делать акцент на безопасности. Самокаты оснащены укрупненными боковыми номерами — их удобно считывать при переходе проезжей части, что снижает риск нарушений ПДД. В городе сохраняются «медленные зоны» со скоростью до 15 км/ч, на некоторых территориях движение самокатов запрещено. Ограничения работают автоматически благодаря встроенным IoT-модулям.
В прошлом сезоне красноярцы использовали самокаты в основном как транспорт — доля таких поездок превысила 85%. Среднее время поездки сократилось до 13 минут. Самые популярные маршруты — от дома до работы, спортзала или торгового центра, а также в качестве транспорта «последней мили» от остановки.
Сервис отмечает снижение аварийности: 99,99% поездок завершились без происшествий, общее число инцидентов сократилось на 30%. Продолжится работа по выявлению и блокировке несовершеннолетних пользователей через МТС ID. Перед первой поездкой новым пользователям предложат пройти тест на знание правил дорожного движения.
