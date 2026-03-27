В Центральном районе Красноярска обустроят 11 новых площадок для сбора мусора

Уже в нынешнем году в частном секторе Покровки будут обустроены новые площадки для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). На реализацию проекта предусмотрено шесть миллионов рублей. Подписание контракта на создание мусорных площадок ожидается в скором времени. Местоположение будущих объектов определено с учетом предложений местных жителей. Ожидается появление новых контейнерных площадок на улицах 3-я Дальневосточная, Березина, Красикова, Красноградская, Любы Шевцовой, Полярная, Фурманова и Юрия Гагарина. Список адресов уже передан в Роспотребнадзор для утверждения — все точки обязаны соответствовать требованиям СанПиН относительно удаленности от жилых зданий и прочих сооружений. Стоит напомнить, что в 2025 году в Центральном районе обустроено 11 новых городских площадок для сбора ТКО. Они специально размещены там, где раньше наблюдались стихийные мусорные свалки. Например, благодаря площадке на улице Степана Разина, 15, удалось устранить постоянную проблему загрязнения мусором на данном участке.