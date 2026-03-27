Мобильная цветотерапия: воронежцы скупают яркие планшеты

Россияне, в том числе и жители Воронежской области, увлеклись планшетами: продажи этих устройств в первом квартале 2026 года выросли на 72% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Цветные корпуса при этом стали в последнее время более популярными, чем классические, а бренд Samsung сменил Xiaomi на лидерской позиции. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основании данных продаж в объединённой розничной сети МегаФона и Yota.