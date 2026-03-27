Смертность от онкологий снизилась в Нижегородской области до 0,08%

Этого удалось достичь за счет перехода на персонализированную медицину и внедрения ИТ-решений в диагностику.

Источник: Нижегородская правда

Смертность от онкологий снизилась в Нижегородской области до 0,08%. Это минимальный показатель за всю историю наблюдений, рассказал главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

В 2025 году число госпитализаций в областном онкодиспансере составило 55 тысяч, а под диспансерным наблюдением находятся 19 тысяч человек. Снижение летальных случаев связано с переходом на персонализированную медицину и внедрением ИТ-решений в диагностику.

По словам директора онкодиспансера Сергея Гамаюнова, в прошлом году специалисты провели более 16 тысяч телемедицинских консультаций между врачами, что позволило оперативно опознать сложные диагнозы в районах региона, при этом не перегружая стационар пациентами, нуждающимися лишь в корректировке терапии.

«Открытие центра персонализированной медицины позволило подбирать таргетную терапию на основе ДНК-анализа опухоли, а развитие кардиоонкологии позволило минимизировать риски для сердечно-сосудистой системы при агрессивной химиотерапии», — отметил Сергей Гамаюнов.

