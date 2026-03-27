Смертность от онкологий снизилась в Нижегородской области до 0,08%

По словам директора онкодиспансера Сергея Гамаюнова, в прошлом году специалисты провели более 16 тысяч телемедицинских консультаций между врачами, что позволило оперативно опознать сложные диагнозы в районах региона, при этом не перегружая стационар пациентами, нуждающимися лишь в корректировке терапии.