Смертность от онкологий снизилась в Нижегородской области до 0,08%. Это минимальный показатель за всю историю наблюдений, рассказал главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
В 2025 году число госпитализаций в областном онкодиспансере составило 55 тысяч, а под диспансерным наблюдением находятся 19 тысяч человек. Снижение летальных случаев связано с переходом на персонализированную медицину и внедрением ИТ-решений в диагностику.
По словам директора онкодиспансера Сергея Гамаюнова, в прошлом году специалисты провели более 16 тысяч телемедицинских консультаций между врачами, что позволило оперативно опознать сложные диагнозы в районах региона, при этом не перегружая стационар пациентами, нуждающимися лишь в корректировке терапии.
«Открытие центра персонализированной медицины позволило подбирать таргетную терапию на основе ДНК-анализа опухоли, а развитие кардиоонкологии позволило минимизировать риски для сердечно-сосудистой системы при агрессивной химиотерапии», — отметил Сергей Гамаюнов.
