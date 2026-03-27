Опрос показал, сколько россиян верят в сверхъестественные силы

По данным опроса, 96% опрошенных согласны с тем, что вера человека − его личное дело, при условии, что она не наносит вреда окружающим. Восемь из десяти (81%) граждан РФ допускают существование сверхъестественных сил. Так, две трети (66%) респондентов верят в святых, покровительствующих людям в опасности, 57% — в духов, которые покровительствуют военным. Половина (50%) опрошенных допускают существование домового, 48% — богов-покровителей детей, животных.