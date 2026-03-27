Опубликовано видео задержания нижегородского подрядчика по благоустройству

Напомним, Степан К. был гендиректором подрядной организации по благоустройству сквера Победы в Заволжье. Там он вместо указанной в договоре противоскользящей плитки положил дешевую брусчатку. То же самое подрядчик проделал и в Чкаловске. В результате сумма ущерба составила более 6,8 млн рублей. Гендиректора подрядной организации задержали, в отношении него было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».