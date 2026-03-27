Опубликовано видео задержания нижегородского подрядчика по благоустройству

Подрядчика, укравшего почти 7 млн рублей, посадили на 3 года и 2 месяца.

Источник: Комсомольская правда

Появилось видео задержания нижегородского подрядчика, укравшего почти 7 млн на благоустройство сквера Победы. Его опубликовал СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, Степан К. был гендиректором подрядной организации по благоустройству сквера Победы в Заволжье. Там он вместо указанной в договоре противоскользящей плитки положил дешевую брусчатку. То же самое подрядчик проделал и в Чкаловске. В результате сумма ущерба составила более 6,8 млн рублей. Гендиректора подрядной организации задержали, в отношении него было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Позднее суд приговорил его к наказанию в виде лишения свободы сроком на три года и два месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

На видео, предоставленном следователями, видно не только задержание виновного, который скрывает свое лицо от камер, но и обыск, проводимый в его доме. Во время последнего у подрядчика обнаружили крупную сумму денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации.