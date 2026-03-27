В озерах Кенозерского парка из-за потепления возросла численность двух редких видов рыб

АРХАНГЕЛЬСК, 27 марта. /ТАСС/. Популяции двух редких для Архангельской области видов рыб — красноперки и синца — значительно увеличились в озерах Кенозерского национального парка из-за глобального потепления климата, рассказал ТАСС директор Института социально-экономических и биоресурсных исследований Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики (ФИЦКИА, Архангельск) им. академика Н. П. Лаверова Уральского отделения РАН, доктор биологических наук, ихтиолог Александр Новоселов.
«Раньше красноперка и синец отмечались единично. Сейчас мы видим в Кенозерском парке достаточно хорошие популяции и красноперки, и синца. Для них сейчас идет расцвет, в связи с потеплением климата для них условия все лучше и лучше», — сказал Новоселов.
В Кенозере немногочисленный ранее синец стал практически массовым видом.
Оба вида относятся к семейству карповых, это небольшие рыбы. Синец может вырастать до 50 см и 1,5 кг, а красноперка обычно в длину около 20 см и весит 300 г. Для промысла они особого значения не имеют. «Но для нас ценность представляют как малочисленные, редкие виды, которые сохранились в рефугиумах, отдельных водоемах, как отдельные резервации со времен голоцена. Сейчас подходит период, когда эти все “законсервированные резервации” начинают расширяться, потому что теплеет», — добавил ученый.
Для региона это реликтовые популяции, виды тепловодного понто-каспийского пресноводного комплекса. Как отметил собеседник агентства, раньше синец встречался лишь в двух озерах сийской системы — это ряд водоемов в Холмогорском районе и в водоемах на границе с Карелией. Красноперку фиксировали в водоеме на границе с Республикой Коми.
Изменения рыбного состава озер Кенозерья.
Исследования показали, что за последние 30 лет в структуре рыбного населения основных озер Кенозерского национального парка произошли серьезные изменения, вызванные как природными, так и антропогенными факторами.
«Так, в самых больших водоемах парка Лекшмозере и Кенозере значительно снизилась численность одного из наиболее ценных видов рыб — сига, с начала века уловы упали с нескольких тонн до нескольких центнеров. В то же время в Лекшмозере выросла численность леща, который в настоящее время стал одним из основных промысловых объектов в водоеме», — пояснил Новоселов.