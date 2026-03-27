Грузинские фигуристы из Перми Метёлкина и Берулава завоевали серебро на ЧМ

Фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, тренирующиеся в Перми, но выступающие за сборную Грузии, стали серебряными призёрами чемпионата мира в парном катании.
В этом сезоне ученики Павла Слюсаренко уже выиграли золото на чемпионате Европы и серебро в личных соревнованиях на Олимпийских играх. И вот наконец первые в их спортивной карьере медали чемпионата мира, которые фигуристы завоевали в Праге.
После короткой программы Метёлкина- Берулава уступали бронзовым призёрам ОИ-2026 Минерве Фабьен Хазе и Никите Володину (Германия) всего 0,33 балла. Поэтому основная и очень напряжённая борьба развернулась в произвольной программе.
Первую часть своего выступления Настя с Лукой провели блестяще. Но во второй партнёрша упала с тройного ритт-выброса, плюс их тодесу судьи поставили лишь первый уровень. В итоге грузинские фигуристы проиграли произвольную программу не только немцам, но и ещё двум парам. Однако сумма, набранная за два проката (218,41 балла), позволила Метёлкиной и Берулаве завоевать серебряные медали.
Чемпионами мира впервые стали Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин (228,33 балла). Бронза у канадской пары Лия Перейра — Трент Мишо (216,09).
Олимпийские чемпионы японцы Рику Миура и Рюити Кихара в чемпионате мира не участвовали. Главной целью, по их словам, была для них Олимпиада, на восстановление сил после которой просто не хватило времени.