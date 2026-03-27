Камышанин вступился за родной город, который разругал проезжий

Житель города Камышина наткнулся в Сети на пост путешественника, которому довелось оказаться в этом городе, и был до глубины души возмущен тем, что говорит о нем турист.
Тот поделился, что направлялся на юг и решил заночевать в городе на Волге. Каково же было его разочарование, когда он в реальности увидел то, с чем прежде был знаком только по фото.
«Если вы хотите вернуться на машине времени в 1993-й, приезжайте в Камышин срочно. Можно и не срочно. Здесь ничего не изменится. По крайней мере, в части дорог и благоустройства», — написал путешественник на популярном сайте.
Камышанин возражает: он как житель города не согласен с таким мнением.
«Конечно, город наш неидеальный, но не настолько плох, как считает тот, кто написал этот пост», — обиделся горожанин.
Впрочем, отзыву, который увидел в Сети житель Волгоградской области уже полтора года. Не исключено, что за это время город изменился к лучшему.
