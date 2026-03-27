Российская туристка, впавшая в кому в Таиланде, умерла

РИА Новости: туристка, впавшая в кому в Таиланде из-за удаленного зуба, умерла.

Источник: РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости. Умерла туристка Екатерина Панова, впавшая в кому в Таиланде после удаления зуба мудрости, сообщила РИА Новости ее сестра Алена Давыдова.

«Сегодня ночью ее не стало», — рассказала собеседница агентства.

Девушке стало плохо около трех недель назад после операции у стоматолога. Она вместе с сестрой отдыхала в Паттайе. Панову лечили в госпитале Чонбури, а позже доставили в одну из московских больниц. Екатерина жила в Крыму, но сама родом из Красноярского края. Она инвалид первой группы.

Давыдова добавила, что Панова так и не пришла в сознание. Точный диагноз пока неизвестен.

