Российская туристка, впавшая в кому в Таиланде, умерла

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости. Умерла туристка Екатерина Панова, впавшая в кому в Таиланде после удаления зуба мудрости, сообщила РИА Новости ее сестра Алена Давыдова.
«Сегодня ночью ее не стало», — рассказала собеседница агентства.
Девушке стало плохо около трех недель назад после операции у стоматолога. Она вместе с сестрой отдыхала в Паттайе. Панову лечили в госпитале Чонбури, а позже доставили в одну из московских больниц. Екатерина жила в Крыму, но сама родом из Красноярского края. Она инвалид первой группы.
Давыдова добавила, что Панова так и не пришла в сознание. Точный диагноз пока неизвестен.
