Массовая проверка магазинов с вейпами пройдет в Нижегородской области

Источник: Живем в Нижнем

Массовую проверку торговых точек на незаконную продажу вейпов начнут в Нижегородской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В первую очередь рейды будут проводить в Нижнем Новгороде. С проблемой незаконной продажи никотинсодержащей продукции будут бороться специалисты прокуратуры, Роспотребнадзора, полиции минпрома и минобра.

Напомним, что продажа вейпов запрещена на расстоянии менее чем 100 метров от детских садов, школ, техникумов, вузов, секций допобразования.

«Мы намерены не только проверять, кто и чем торгует рядом с объектами образования, но и проводить контрольные закупки», — подчеркнул замглавы в региона Андрей Чечерин.

В работу по пресечению незаконной продажи вейпов могут включиться и жители Нижегородской области. В ближайшее время будет запущен чат-бот в мессенджере Мах. Туда нижегородцы смогут написать о местах незаконной продажи курительных средств.

Напомним, нижегородская инициатива о запрете вейпов нашла отклик на федеральном уровне.