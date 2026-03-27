В Волгоградской области впервые объявлена авиационная опасность

27 марта в Волгоградской области МЧС России начало рассылку экстренных предупреждений. По данным специалистов.

27 марта в Волгоградской области МЧС России начало рассылку экстренных предупреждений. По данным специалистов, в регионе объявлена авиационная опасность.

— На территории Волгоградской области с 11:21 объявлена «Авиационная опасность». Сохраняйте спокойствие, — подчёркивается в сообщении.

Специалисты рекомендуют избегать открытых участков улиц, а также нахождения вблизи окон.

Отметим, ранее авиационная опасность в Волгоградской области ещё ни разу не объявлялась. По данным мониторинговых Telegram-каналов, в направлении региона возможны пуски крылатых ракет с авиации.

Фото из архива ИА «Высота 102».