Беспрозванных вручил ключи от адаптированных автомобилей трем ветеранам СВО

специализированных автомобилей с ручным управлением. Церемония прошла в Калининграде 26 марта. Автомобили BAIC U5 PLUS получили Сергей Гаврилов, Армен Аракелян и Юрий Ильин.
Машины адаптированы для маломобильных граждан. Это уже вторая подобная церемония в регионе — всего ветеранам СВО в Калининградской области передали шесть автомобилей.
«Предоставление этих технических средств реабилитации — одно из важнейших направлений в оказании поддержки нашим бойцам, пример консолидации усилий фонда “Защитники Отечества” и нашего бизнеса, — отметил губернатор. — Программу будем продолжать с компанией АВТОТОР».
Руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Раиса Кривченкова напомнила, что с 2024 года по поручению президента Владимира Путина автомобили с ручным управлением выдаются ветеранам СВО с тяжелой ампутацией как техническое средство реабилитации.
Президент-генеральный директор АВТОТОР Руслан Садыков подчеркнул, что автомобили выпускаются на калининградском производстве и проходят адаптацию здесь же. «Участие в таких проектах — это не просто производственная задача, а часть нашей ответственности: делать современные, доступные и адаптированные автомобили, которые помогают людям сохранять мобильность, самостоятельность и качество жизни», — сказал он.
Ранее по заказу фонда АВТОТОР выпустил также партию кроссоверов SWM G01 с ручным управлением. Губернатор отметил, что развитие производства специализированного транспорта расширит возможности трудоустройства ветеранов СВО и позволит обеспечить бизнес необходимыми кадрами.