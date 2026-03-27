Ричмонд
+15°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспрозванных вручил ключи от адаптированных автомобилей трем ветеранам СВО

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных вручил трем участникам спецоперации, получившим тяжелые ранения, ключи от.

Источник: Kaliningradnews

специализированных автомобилей с ручным управлением. Церемония прошла в Калининграде 26 марта. Автомобили BAIC U5 PLUS получили Сергей Гаврилов, Армен Аракелян и Юрий Ильин.

Машины адаптированы для маломобильных граждан. Это уже вторая подобная церемония в регионе — всего ветеранам СВО в Калининградской области передали шесть автомобилей.

«Предоставление этих технических средств реабилитации — одно из важнейших направлений в оказании поддержки нашим бойцам, пример консолидации усилий фонда “Защитники Отечества” и нашего бизнеса, — отметил губернатор. — Программу будем продолжать с компанией АВТОТОР».

Руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Раиса Кривченкова напомнила, что с 2024 года по поручению президента Владимира Путина автомобили с ручным управлением выдаются ветеранам СВО с тяжелой ампутацией как техническое средство реабилитации.

Президент-генеральный директор АВТОТОР Руслан Садыков подчеркнул, что автомобили выпускаются на калининградском производстве и проходят адаптацию здесь же. «Участие в таких проектах — это не просто производственная задача, а часть нашей ответственности: делать современные, доступные и адаптированные автомобили, которые помогают людям сохранять мобильность, самостоятельность и качество жизни», — сказал он.

Ранее по заказу фонда АВТОТОР выпустил также партию кроссоверов SWM G01 с ручным управлением. Губернатор отметил, что развитие производства специализированного транспорта расширит возможности трудоустройства ветеранов СВО и позволит обеспечить бизнес необходимыми кадрами.