Хабаровский край доставил пассажиров задержанных рейсов на охотском направлении

За 12 дней авиакомпании перевезли пассажиров, которые скапливались из-за циклона.

Источник: Комсомольская правда

Из-за циклона к понедельнику, 23 марта, за десять дней в направлении Охотска скопилось 20 рейсов, вылет которых ожидали более 400 пассажиров. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Для отправки очерёдных рейсов была временно изменена схема авиасообщения: по маршруту Хабаровск — Николаевск на Амуре — Хабаровск выполнялись рейсы на 70 местном самолёте авиакомпании «Аврора», по направлению Николаевск на Амуре — Охотск — Николаевск на Амуре: по два полёта в день на 42−44 местных судах авиакомпании «ХабАвиа».

Увеличить число рейсов в Охотск не было возможности из-за вывода из эксплуатации электросветотехнического оборудования в период реконструкции аэропорта. Пассажиров размещали в гостиницах и частных мини отелях Николаевска на Амуре, в отдельных случаях — в общежитии аэропорта; им обеспечивали питание. Применение схемы с коротким транспортным плечом и подвозом пассажиров позволило выполнить все рейсы на охотском направлении за период с 13 по 24 марта включительно.

По предварительным данным метеорологов, в Охотске с сегодняшнего дня и до вторника ожидается ухудшение погодных условий. Министерство транспорта и дорожного хозяйства края отслеживает выполнение рейсов и при необходимости координирует действия авиакомпаний и аэропортов Охотска и Николаевска на Амуре.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам:

Почта: red.habkp@phkp.ru