Ветераны СВО станут примером для молодежи, заявил Лавров

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Ветераны спецоперации станут таким же примером, особенно для нынешней молодежи, каким для прошлых поколений были участники Великой Отечественной войны, считает глава МИД России Сергей Лавров.
На церемонии вручения ветеранам СВО дипломов о профессиональной переподготовке Лавров отметил, что его поколение равнялось на фронтовиков Великой Отечественной войны, которые преподавали в школах и университетах, работали вместе с молодежью.
«Сегодня таким наглядным примером подлинного патриотизма, честности, ответственности, надёжности служите вы, особенно для молодежи, в духовно-нравственное воспитание которой вы способны без сомнения внести весомы вклад», — сказал министр.
Церемония вручения дипломов состоялась в Доме приёмов МИД РФ. Её участники прошли третий поток программы профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий». Обучение 29 ветеранов из разных регионов РФ было организовано на базе филиала МГИМО в Одинцово при содействии самого вуза, Главного управления по делам дипломатического корпуса и государственного фонда «Защитники отечества».