Ветераны СВО станут примером для молодежи, заявил Лавров

Церемония вручения дипломов состоялась в Доме приёмов МИД РФ. Её участники прошли третий поток программы профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий». Обучение 29 ветеранов из разных регионов РФ было организовано на базе филиала МГИМО в Одинцово при содействии самого вуза, Главного управления по делам дипломатического корпуса и государственного фонда «Защитники отечества».