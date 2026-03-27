В Калининграде трем ветеранам СВО вручили автомобили с ручным управлением: церемония передачи специализированных машин прошла 26 марта. Ключи от адаптированных седанов BAIC U5 PLUS получили Сергей Гаврилов, Армен Аракелян и Юрий Ильин — участники спецоперации, получившие тяжелые ранения.
Это уже вторая церемония в регионе: всего калининградским ветеранам СВО передали шесть таких автомобилей. Машины произведены на заводе Автотор и адаптированы для маломобильных граждан.
Губернатор Алексей Беспрозванных отметил, что обеспечение бойцов техническими средствами реабилитации — одна из ключевых задач. «Это пример консолидации усилий фонда “Защитники Отечества” и нашего бизнеса», — подчеркнул он. Программу планируют продолжать.
Руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Раиса Кривченкова напомнила, что с 2024 года по поручению президента Владимира Путина автомобили с ручным управлением выдаются ветеранам СВО с тяжелой ампутацией как техническое средство реабилитации. Ранее по заказу фонда АВТОТОР выпустил также партию кроссоверов SWM G01.
Губернатор добавил, что развитие производства такого транспорта поможет трудоустройству ветеранов и обеспечит бизнес кадрами.