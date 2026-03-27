Авиационную опасность объявили в Волгоградской области 27 марта

Напомним, в Волгограде вечером 3 марта вслед за второй беспилотной объявили ракетную опасность. В разных районах города были слышны взрывы и жужжание беспилотников в небе. От падения дронов пострадали дома в Среднеахтубинском районе и в Тракторозаводском районе Волгограда. Еще один беспилотник упал в Ворошиловском районе в нежилой зоне. Были ранены пять человек.