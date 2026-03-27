Авиационную опасность объявили в Волгоградской области 27 марта

Жителям региона пришли СМС с предупреждением.

Источник: Комсомольская правда

Жители Волгоградской области 27 марта 2026 года впервые получили СМС с предупреждением об авиационной опасности. Ранее на телефоны регулярно приходили сообщения о беспилотной опасности, два раза была объявлена ракетная опасность. Новая угроза вызвала тревожность.

По сообщению РСЧС региона, авиационная опасность в Волгоградской области действует с 11.21. Жителям региона советуют не подходить к окнам дома и избегать открытых участков на улицах.

Спустя полчаса пришел и отбой тревоги. При этом многие волгоградцы получили сообщения об опасности гораздо позже, чем другим пришло оповещение о снятии угрозы.

Авиационная опасность объявляется при угрозе с неба, например, со стороны самолетов или вертолетов, за штурвалами которых сидят пилоты. Это могут быть несанкционированное появление воздушного судна в небе и террористические акты.

Ранее новый специальный сигнал тревоги по согласованию с Минобороны ввели также в Курской и Воронежской областях, Краснодарском крае и других регионах.

Напомним, в Волгограде вечером 3 марта вслед за второй беспилотной объявили ракетную опасность. В разных районах города были слышны взрывы и жужжание беспилотников в небе. От падения дронов пострадали дома в Среднеахтубинском районе и в Тракторозаводском районе Волгограда. Еще один беспилотник упал в Ворошиловском районе в нежилой зоне. Были ранены пять человек.