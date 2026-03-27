Житель Кунгура незаконно получил бюджетную субсидию

Сумма неправомерной выплаты превысила 255 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Кунгуре местного предпринимателя обвиняют в мошенничестве в крупном размере при получении субсидии из бюджета Пермского края, сообщили в Следственном управлении СК Прикамья.

В 2024 году мужчина подал заявку на участие в программе субсидирования проектов по развитию туристской инфраструктуры Пермского края с целью обогащения. В документах он указал заведомо повышенную стоимость оборудования для своего туристического комплекса. В итоге из регионального бюджета ему выделили субсидию с излишком в сумме более 255 тысяч рублей.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Пермскому краю. Обвиняемый полностью возместил ущерб, расследование уголовного дела продолжается.