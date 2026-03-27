Депутаты ЗСНО утвердили масштабные кадровые изменения в правительстве

Андрей Гнеушев назначен первым заместителем губернатора, а в структуре появились новые кураторы СВО, инвестиций и дорожного хозяйства.

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 27 марта согласовали изменения в структуре регионального правительства, ранее внесенные губернатором Глебом Никитиным. Ключевым назначением стало введение должности первого заместителя губернатора, которую занял Андрей Гнеушев. В его обновленный блок вошли министерства внутренней, социальной и информационной политики, а также вопросы поддержки специальной военной операции.

В составе правительства появились новые лица и перераспределены зоны ответственности. Заместителем губернатора назначен Сергей Половников, который сосредоточится на взаимодействии с силовиками и региональной безопасности. Пост заместителя председателя правительства занял генерал-лейтенант Владимир Жаров — он будет курировать вопросы СВО и патриотического воспитания. Также статус зампредов получили Артур Батурский (инвестиции), Павел Саватеев (транспорт и дорожное хозяйство) и Павел Карасев, сохранивший пост министра внутренней политики.

Глеб Никитин подчеркнул, что структурные изменения направлены на усиление контроля в приоритетных сферах: от поддержки бойцов СВО до борьбы с алкоголизацией и развития региональных институтов. В рамках реформы аппарат правительства перешел в прямое подчинение главе региона, а блок заместителя губернатора Егора Полякова усилился профильным замом по инвестициям и министерством международных связей.

Ранее сразу три нижегородских главврача поменяли места работы.