Депутаты ЗСНО утвердили масштабные кадровые изменения в правительстве

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 27 марта согласовали изменения в структуре регионального правительства, ранее внесенные губернатором Глебом Никитиным. Ключевым назначением стало введение должности первого заместителя губернатора, которую занял Андрей Гнеушев. В его обновленный блок вошли министерства внутренней, социальной и информационной политики, а также вопросы поддержки специальной военной операции.
В составе правительства появились новые лица и перераспределены зоны ответственности. Заместителем губернатора назначен Сергей Половников, который сосредоточится на взаимодействии с силовиками и региональной безопасности. Пост заместителя председателя правительства занял генерал-лейтенант Владимир Жаров — он будет курировать вопросы СВО и патриотического воспитания. Также статус зампредов получили Артур Батурский (инвестиции), Павел Саватеев (транспорт и дорожное хозяйство) и Павел Карасев, сохранивший пост министра внутренней политики.
Глеб Никитин подчеркнул, что структурные изменения направлены на усиление контроля в приоритетных сферах: от поддержки бойцов СВО до борьбы с алкоголизацией и развития региональных институтов. В рамках реформы аппарат правительства перешел в прямое подчинение главе региона, а блок заместителя губернатора Егора Полякова усилился профильным замом по инвестициям и министерством международных связей.
Ранее сразу три нижегородских главврача поменяли места работы.