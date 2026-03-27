Депутаты ЗСНО утвердили масштабные кадровые изменения в правительстве

В составе правительства появились новые лица и перераспределены зоны ответственности. Заместителем губернатора назначен Сергей Половников, который сосредоточится на взаимодействии с силовиками и региональной безопасности. Пост заместителя председателя правительства занял генерал-лейтенант Владимир Жаров — он будет курировать вопросы СВО и патриотического воспитания. Также статус зампредов получили Артур Батурский (инвестиции), Павел Саватеев (транспорт и дорожное хозяйство) и Павел Карасев, сохранивший пост министра внутренней политики.