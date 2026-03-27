Новые правила медосмотров призывников вводятся в России

Теперь военкоматы будут заранее собирать данные о здоровье будущих новобранцев из медицинских информсистем.

Источник: Нижегородская правда

Обновлённые правила медосмотров призывников начали действовать в России. Теперь военкоматы будут заранее собирать данные о здоровье будущих новобранцев из медицинских информационных систем, предупредил главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Необходимые сведения военкоматы будут запрашивать до 15 декабря. Если их будет достаточно, то категория годности сможет определяться даже без личной явки призывника. А если по итогам призыва заключение о годности вынести не успеют, то обследование перенесут на следующий призыв.

Напомним, что в 2026 году призыв будет осуществляться с 1 января до 31 декабря, отправка призывников к месту службы — с 1 апреля по 15 июня и с 1 октября по 31 декабря.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в 2026 году российские IT-специалисты могут подать заявление на отсрочку от службы в армии.