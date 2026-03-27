Благоустройство Пенькового озера в Калининграде рассчитывают завершить в начале июля

Окончание работ по благоустройству озера Пенькового перенесли на начало июля. Об этом сообщила глава администрации Елена Дятлова во время прямого эфира «ВКонтакте».
Работы по благоустройству выполняют подрядные организации ООО «СК Гранит» и ООО «СТК Партнёр». «В октябре их приостановили из-за выявления нестабильных грунтов. Потребовались дополнительные проектные решения по укреплению основания с добавлением свай. Также необходимо было провести корректировку документации по обустройству разворотного кольца», — сказала Дятлова.
На дополнительные работы выделили ещё 9,3 миллиона рублей. В настоящее время почти все они закончены. Затем подрядчики продолжат благоустройство территории.
Участок у водоёма победил в голосовании жителей, которое проводили в 2024 году. Всего в выборах участвовало более 43 тысяч человек. За территорию у водоёма проголосовали 7812 горожан.
На берегу озера хотят оборудовать места для отдыха. Там разместят различные площадки: детские, игровые, для выгула собак. На территории собираются установить лежаки, кабинки для переодевания и другое пляжное оборудование. Завершить работы планировали в 2025 году.
Ранее в Калининграде нашли подрядчика для обустройства разворотной площадки рядом с Пеньковым озером. До этой точки продлят автобусный маршрут. Работы выполнит ООО «Инпэкс» за 14,8 миллиона рублей.