Студенты колледжа села Лубяны Татарстана узнали о работе центра защиты леса

Сотрудники центра защиты леса Республики Татарстан организовали лекцию для студентов лесотехнического колледжа в селе Лубяны в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
Директор центра защиты леса Республики Татарстан Светлана Мальчикова рассказала студентам о направлениях деятельности учреждения. Особое внимание было уделено реализации федерального проекта «Сохранение лесов».
Заместитель директора Венера Ефременкова остановилась на санитарном и лесопатологическом состоянии лесов республики. Она подчеркнула факт сокращения очагов вредителей и болезней лесов в результате проведенных лесозащитных мероприятий, а также рассказала о плане работ по государственному лесопатологическому мониторингу.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.