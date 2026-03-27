Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пляжи в районе Керченского пролива откроют к первому июня

Савельев: пляжи в районе Керченского пролива откроют к 1 июня 2026 года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Черноморские пляжи в районе Керченского пролива планируется открыть для россиян к 1 июня 2026 года, сообщил вице-премьер Виталий Савельев.

«Более 90% мазута убрано, вода пригодна для использования, и я думаю, что всё будет по плану и мы откроем пляжи к 1 июня текущего года для наших граждан», — сообщил Савельев в эфире ИС «Вести».

Как сообщал кабмин РФ в начале марта, в ходе регулярного заседания правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе, с начала работ очищено более трех тысяч километров береговой линии, в том числе повторно, собрано более 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.

Узнать больше по теме
Виталий Савельев: биография зампреда Правительства РФ и экс-главы Минтранса
В обновленное правительство Михаила Мишустина вошли молодые кадры, а также опытные управленцы. Можно отметить Виталия Савельева: бывший глава Минтранса получил повышение, став заместителем председателя. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше