Пляжи в районе Керченского пролива откроют к первому июня

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Черноморские пляжи в районе Керченского пролива планируется открыть для россиян к 1 июня 2026 года, сообщил вице-премьер Виталий Савельев.
«Более 90% мазута убрано, вода пригодна для использования, и я думаю, что всё будет по плану и мы откроем пляжи к 1 июня текущего года для наших граждан», — сообщил Савельев в эфире ИС «Вести».
Как сообщал кабмин РФ в начале марта, в ходе регулярного заседания правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе, с начала работ очищено более трех тысяч километров береговой линии, в том числе повторно, собрано более 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.