В реалити-шоу «Дом 2» обнаружили волгоградского диктора парада Победы

В популярном телевизионном реалити-шоу заметили 22-летнего студента ВГИИКа Рудольфа Мелкумяна, который выступал диктором на параде Победы в Волгограде. Молодой человек уже успел завоевать сердце самой привлекательной участницы шоу.

Напомним, волгоградец уже успел отметиться как самый молодой диктор, участвующий в параде Победы в Волгограде. Мелкумян заменил ушедшего из жизни Юрия Кушнарева, который на протяжении многих лет рассказывал зрителям подробности об участниках этого мероприятия, а также озвучивал футбольные матчи на стадионе.

Волгоградцы приняли на ура нового диктора парада Победы. Видимо, молодой человек на волне популярности не стал терять возможности и решил поучаствовать в шоу.

Фото: Рудольф Мелкумян / vk.com.