В Нижнем Новгороде начнется массовая проверка работы торговых точек на предмет незаконной продажи вейпов

В Нижегородской области начнется массовая проверка работы торговых точек на предмет незаконной продажи никотинсодержащей продукции, в том числе вейпов. Рейды будут проводиться, в первую очередь, в административном центре региона — Нижнем Новгороде. По инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина эту работу будут совместно проводить специалисты целого ряда структур: прокуратуры Нижегородской области, Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, ГУ МВД России по региону, министерства промышленности, торговли и предпринимательства региона, министерства образования региона, а также органов местного самоуправления.
26 марта в Нижегородском кремле состоялось совещание по вопросу сокращения количества торговых точек, специализирующихся на розничной продаже вейпов. Как отметил заместитель главы региона Андрей Чечерин, в России розничная торговля устройствами для потребления никотинсодержащей продукции запрещена на расстоянии менее чем 100 метров от территорий детских садов, школ, учреждений дополнительного образования, среднего профессионального образования, вузов.
Если та или иная организация, например, спортивная секция имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности, осуществлять торговлю вейпами рядом с ней также незаконно. Эта норма закреплена в ст. 19 федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».
«Курение вейпов — это страшная опасность, в первую очередь, для наших детей и молодежи. Школьники и студенты еще не понимают всех негативных последствий такого увлечения, и именно от нас, взрослых, зависит, насколько эффективно мы донесем до молодых умов эту информацию. Еще одна зона нашей ответственности — пресекать неправомерные действия со стороны предпринимателей, а именно: закрывать незаконные точки торговли вейпами. Мы намерены не только проверять, кто и чем торгует рядом с объектами образования, но и проводить контрольные закупки. Продажа вейпов несовершеннолетним в нашей стране запрещена, за это предусмотрена административная ответственность», — подчеркнул Андрей Чечерин.
По информации министерства образования Нижегородской области, в работу по пресечению незаконной торговли вейпами смогут включиться и жители региона. В скором времени ведомство планирует запустить чат-бот в мессенджере Мах: родителям школьников и студентов и всем неравнодушным гражданам предложат сообщать о местах в непосредственной близости от образовательных учреждений, где осуществляется продажа вейпов. Обращения граждан помогут правоохранительным, контролирующим и исполнительным органам эффективнее делать их работу.
Как сообщалось ранее, губернатор Глеб Никитин обратился с инициативой об ограничении продажи вейпов к президенту страны Владимиру Путину во время их рабочей встречи в Сарове в августе прошлого года. Глава государства поддержал это предложение.
25 марта Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала инициативу о запрете вейпов в России. Это подтвердил первый вице-премьер Российской Федерации Денис Мантуров. Проработкой вопроса займутся федеральные органы власти.
Напомним, отказ граждан от различных видов курения и употребления алкоголя, распространение культуры здорового образа жизни — задача, поставленная перед регионами страны в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».