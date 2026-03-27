За сутки уровень воды в Воронежском водохранилище увеличился на 2 см

Главное управление МЧС по Воронежской области обнародовало ежедневный отчет о паводковой ситуации в регионе. По состоянию на 27 марта гидрологическая обстановка оценивается как стабильная, а работа наплавных мостов, ранее закрывавшихся из-за большой воды, возвращается в штатный режим.
Согласно данным ведомства, за прошедшую неделю на основных реках региона наблюдалась разнонаправленная динамика. Наиболее существенный подъем уровня воды зафиксирован на Дону в районе Лиски — плюс 38 см. В Павловске прирост составил 17 см, тогда как на Хопре (Поворино и Новохоперск) и реке Ворона близ Борисоглебска рост был незначительным — от 1 до 6 см. Также на 2 см поднялся уровень Воронежского водохранилища.
При этом на многих участках рек зафиксировано устойчивое снижение уровня воды. На Дону у села Гремячее вода ушла на 18 см, на реке Воронеж у Чертовицкого — на 2 см. На реках Девица и Подгорная также отмечен спад в пределах 6−9 см. В районе Боброва на реке Битюг уровень остался без изменений.