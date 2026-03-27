За сутки уровень воды в Воронежском водохранилище увеличился на 2 см

Согласно данным ведомства, за прошедшую неделю на основных реках региона наблюдалась разнонаправленная динамика. Наиболее существенный подъем уровня воды зафиксирован на Дону в районе Лиски — плюс 38 см. В Павловске прирост составил 17 см, тогда как на Хопре (Поворино и Новохоперск) и реке Ворона близ Борисоглебска рост был незначительным — от 1 до 6 см. Также на 2 см поднялся уровень Воронежского водохранилища.