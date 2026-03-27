Челябинцы бросили в огонь 10 кг санкционного сыра

В челябинском ТК «Прииск» при проверке сразу у трех продавцов обнаружили санкционного сыр. Деликатес изготовили в европейских странах, продукты из которых запрещено ввозить президентским указом.
Почти 10 килограммов запретного сыра решили уничтожить. Его бросили в печь котельной в Красноармейском районе.
— В 2026 году это первая изъятая и уничтоженная партия санкционной продукции животного происхождения, — уточнили в Уральском управлении Россельхознадзора.
В прошлом году в регионе уничтожили 240 банок импортной печени трески и 40 килограммов сыра из Германии, Италии, Франции, Нидерландов и Германии.
