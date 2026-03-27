Нижегородская онкология снизила летальность до рекордных 0,08%

Нижегородский НИИ клинической онкологии подвёл итоги 2025 года, продемонстрировав заметные изменения в качестве медицинской помощи. Несмотря на рост числа госпитализаций до 55 тысяч, уровень больничной летальности снизился до исторического минимума — всего 0,08%, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.