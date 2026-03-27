Нижегородская онкология снизила летальность до рекордных 0,08%

Нижегородский НИИ клинической онкологии подвёл итоги 2025 года, продемонстрировав заметные изменения в качестве медицинской помощи. Несмотря на рост числа госпитализаций до 55 тысяч, уровень больничной летальности снизился до исторического минимума — всего 0,08%, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Добиться такого результата удалось за счёт внедрения персонализированной медицины и цифровых решений. Врачи всё чаще подбирают лечение на основе генетических особенностей опухоли, что повышает эффективность терапии и снижает риски осложнений.
Значительно расширились возможности дистанционной помощи: за год проведено более 16 тысяч телемедицинских консультаций в формате «врач — врач». Это позволило быстрее уточнять диагнозы в районах области и избегать лишних госпитализаций.
Параллельно развивается кардиоонкология — направление, которое помогает защитить сердечно-сосудистую систему пациентов при агрессивном лечении. Диспансерное наблюдение уже охватывает около 19 тысяч случаев, формируя непрерывную систему сопровождения пациента — от диагностики до восстановления.