В Омской области подешевели яйца

В феврале 2026 года цены в Омской области, по данным Росстата, выросли на 0,5% по сравнению с январём. При этом годовая инфляция в регионе замедлилась до 4,6%, что оказалось ниже общероссийского уровня. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Отделения Омск Банка России.
В последний зимний месяц в регионе заметно подорожали отдельные продукты. В частности, выросли цены на яйца: птицефабрики включали в стоимость возросшие расходы на содержание птицы и упаковку. В то же время по сравнению с февралём 2025 года яйца, наоборот, подешевели на 3,2%.
Также прибавили в цене морковь, свёкла, капуста и картофель. Это объясняется более высокими затратами на хранение прошлогоднего урожая из-за продолжительных холодов, а также появлением на полках магазинов более дорогих привозных овощей по мере сокращения запасов местной продукции.
«В феврале ощутимо подорожали услуги. Например, зарубежные туры. Спрос в высокий сезон по некоторым направлениям существенно вырос, это и привело к увеличению их стоимости. Продолжили повышаться цены на медицинские услуги», — отметил управляющий Отделением Омск Банка России Владимир Антипов.
Антипов отметил, что клиники отмечают рост издержек: на закупку медикаментов, расходных материалов и инструментов, обслуживание оборудования, аренду и содержание помещений. По сравнению с февралём прошлого года услуги медицинских клиник стали дороже на 11,3%.
При этом в феврале снизились цены на крупы и бобовые — этому способствовали хороший урожай прошлого лета и большие складские запасы. Подешевели также электроника, техника, инструменты и оборудование: спрос на такие товары сокращался, а дополнительным фактором стало укрепление рубля в предыдущие месяцы. В конце сезона продавцы также снижали цены на шубы.
Как отметил Владимир Антипов, для устойчивого замедления инфляции необходимо, чтобы спрос в экономике постепенно сближался с возможностями предложения. Этому, по его словам, способствует политика Банка России. По прогнозу регулятора, в 2026 году инфляция составит 4,5−5,5%, в 2027 году опустится до 4% и в дальнейшем останется на целевом уровне.