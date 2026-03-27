В Омской области подешевели яйца

Как отметил Владимир Антипов, для устойчивого замедления инфляции необходимо, чтобы спрос в экономике постепенно сближался с возможностями предложения. Этому, по его словам, способствует политика Банка России. По прогнозу регулятора, в 2026 году инфляция составит 4,5−5,5%, в 2027 году опустится до 4% и в дальнейшем останется на целевом уровне.