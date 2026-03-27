Строительство станций метро «Сенная» и «Площадь Свободы» завершится в 2027 году

Строительно-монтажные работы на станциях метро «Сенная» и «Площадь Свободы» должны завершить к 1 августа 2027 года. Об этом сообщили представители МКУ «ГУММиД» в социальных сетях.
В настоящее время на всех стройплощадках новых станций нижегородского метрополитена ведутся работы. В первом полугодии 2026-го начнутся монтаж инженерно-технических систем, а также устройство внешних сетей и архитектурно-отделочные работы.
К началу 2027 года подрядчик завершит строительство перегонных тоннелей, оборотных тупиков для «Сенной», станционных комплексов. В следующем году пройдут пусконаладочные работы и благоустройство территории.
Полностью закрыть контракт подрядчик должен будет к 25 декабря 2027 года.
Ранее сообщалось, что 30-метровые «колонны» начали устанавливать на стройплощадке метро на Родионова. Строительство котлована для тоннелепроходческих щитов на улице Горького завершено на 75%.