В Бузулуке Оренбургской области открылся обновленный кадровый центр

Кадровый центр в городе Бузулуке Оренбургской области модернизировали по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в управлении по информационной политике городской администрации.
Учреждение преобразилось в современный центр с комфортными условиями для сотрудников и посетителей. Теперь там светлые и просторные залы, новая мебель, современная компьютерная техника, электронная очередь и зоны для ожидания. Также рабочие места специалистов оснастили современным оборудованием и обустроили их с учетом технологической последовательности оказания услуг.
«Мы должны построить карьерные траектории для молодежи, чтобы ребята были трудоустроены после окончания учебного учреждения, мы должны сделать маршрутизацию для гражданина в его карьерном росте. Большую поддержку центры занятости оказывают работодателям с целью привлечь жителей к работе в регионе. В прошлом году мы остановили отток граждан из Оренбургской области, чему очень рады. Особое внимание будет уделено ребятам, вернувшимся с зоны проведения СВО», — отметила министр труда и занятости населения Оренбургской области Наиля Исхакова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.