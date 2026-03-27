В Кировской области запустят «Школу молодого эколидера»

Проект «Школа молодого эколидера» начнут реализовывать в Кировской области в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
В ходе проекта состоится цикл лекций для молодежи по теме «Роль молодежи в реализации экологической политики в Кировской области». Цель «Школы молодого эколидера» — привлечь молодежь к участию в реализации экологических инициатив на территории региона. В качестве лекторов будут выступать эксперты в сфере охраны окружающей среды и экологии, представители исполнительных органов Кировской области, в том числе сотрудники министерства охраны окружающей среды региона.
Мероприятия проекта будут подразделены на теоретические и практические. Для участников школы будут проводить встречи с экспертами в области государственной политики в формате «Диалоги на равных». Предполагается, что в мероприятиях примут участие не менее 300 человек.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.