Специалисты «Красноярских Столбов» показали первое купание птиц в этом году

Сотрудники национального парка «Красноярские Столбы» показали первое купание птиц в этом году.

По словам специалистов, перелетных птиц в нацпарке еще нет, а на Центральных Столбах еще полно снега, который не оседает.

«Хотя в Красноярске уже видели первого в этом году черного коршуна, “наша” знаменитость —глухарь на Центральных Столбах — еще не торопится идти в сторону тока, а продолжает встречать туристов около скалы Перья», — отметила методист нацпарка Надежда Гончарова.

Фотограф Андрей Бородкин подкараулил и запечатлел зимующих птах за самым весенним занятием — первым в этом году купанием.

«В объектив попали типичные зимующие жители: дрозд-рябинник, щегол, снегирь и чечетка, которая, хоть и покосилась на лужу, купаться не отважилась», — рассказала Надежда Гончарова.

Отметим, по данным методистов нацпарка, на «Красноярских Столбах» обитает 227 видов птиц, из них зимой остаются около 60.

