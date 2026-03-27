Специалисты «Красноярских Столбов» показали первое купание птиц в этом году

Сотрудники национального парка «Красноярские Столбы» показали первое купание птиц в этом году.
По словам специалистов, перелетных птиц в нацпарке еще нет, а на Центральных Столбах еще полно снега, который не оседает.
«Хотя в Красноярске уже видели первого в этом году черного коршуна, “наша” знаменитость —глухарь на Центральных Столбах — еще не торопится идти в сторону тока, а продолжает встречать туристов около скалы Перья», — отметила методист нацпарка Надежда Гончарова.
Фотограф Андрей Бородкин подкараулил и запечатлел зимующих птах за самым весенним занятием — первым в этом году купанием.
«В объектив попали типичные зимующие жители: дрозд-рябинник, щегол, снегирь и чечетка, которая, хоть и покосилась на лужу, купаться не отважилась», — рассказала Надежда Гончарова.
Отметим, по данным методистов нацпарка, на «Красноярских Столбах» обитает 227 видов птиц, из них зимой остаются около 60.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.