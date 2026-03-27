На выходных погода в Красноярске будет теплой, но пасмурной

Последние мартовские выходные порадуют красноярцев теплом, но яркого весеннего солнца синоптики не прогнозируют.
В субботу и воскресенье ночью будет −1, +1 °C, днем — от +5 до +8 °C. Ожидается переменная облачность, временами — слабые осадки в виде мокрого снега и дождя.
В первый выходной ветер будет умеренным — 5−10 м/с, а атмосферное давление — высоким. Во второй выходной оно придет в норму, ветер усилится до 12 м/с.
С наступлением новой недели в Красноярске прогнозируется понижение температуры воздуха: в понедельник в течение суток ожидается от −3 до 0 . Но со вторника должно вновь начать теплеть.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.