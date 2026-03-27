Дефицит нефтепродуктов в Молдове становится критичным: Запасов дизтоплива хватит всего на неделю

Министерство энергетики представило новые данные по запасам топлива в стране. По информации ведомства, на 25 марта в Молдову было импортировано 1 983 тонны дизельного топлива и 275 тонн бензина — через порт Джурджулешты и автомобильные поставки.
Основной объём поступил через Международный свободный порт Джурджулешты — 1 249 тонн дизеля и 88 тонн бензина. Через таможенный пункт Леушены ввезли ещё 734 тонны дизеля и 187 тонн бензина.
При этом ситуация с запасами остаётся напряжённой:
— бензина хватает на 16 дней.
— сжиженного газа — на 14 дней.
— дизельного топлива — всего на 7 дней.
