Ежегодный школьный фестиваль «Нижегородский ПараСпорт» прошел в Нижнем Новгороде

Фестиваль «Нижегородский ПараСпорт» для школьников проводился в этом году уже в третий раз и был посвящен 80-летию Нижегородского института управления Президентской академии. Цель такого фестиваля — расширение возможностей для двигательной активности и социальной интеграции школьников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также популяризации адаптивной физической культуры и спорта.
Фестиваль прошел при поддержке министерства спорта Нижегородской области и департамента физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода. В этом году в нем приняли участие более 240 школьников из 15 общеобразовательных организаций Нижегородской области, среди которых 96 участников с инвалидностью и 148 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Впервые этой весной участниками фестиваля в отдельных видах программы стали учащиеся 3−4 классов.
Кроме весеннего Фестиваля для школьников, такое же мероприятие проводится и осенью, но уже для студентов. В ноябре прошлого года в нем приняли участие более 220 ребят из 10 вузов и СПО области, а также 5 команд от Нижегородского отделения Всероссийского общества инвалидов.
«В Нижегородской области формируется система адаптивной физической культуры и спорта. Массовые инклюзивные мероприятия такого формата должны стать ее важным элементом», — сказала директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева.
Во время торжественного открытия Фестиваля директор МАОУ ДО «Спортивная школа “Радий” Владимир Поддымников-Гордеев и заместитель главы администрации Приокского района Нижнего Новгорода Павел Белов отметили особую важно привлечения ребят с ОВЗ к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Они считают, что Фестиваль “Нижегородский ПараСпорт” уже занял важное место в системе областных физкультурно-спортивных мероприятий, и это способствует активному развитию адаптивного спорта в Нижнем Новгороде и области.
Программа Фестиваля включала в себя:
— волейбол сидя,
— настольный теннис,
— дартс,
— пауэрлифтинг (русский жим),
— соревнования по настольным спортивным играм: матрешка, джакколо, корнхолл, японский бильярд.
Больше всего команд — 6 собрали соревнования по волейболу сидя, в которых ребята показали достойную подготовку. Фестивальная программа построена так, что школьники с ОВЗ смогли принять участие в самых разных видах спорта, вне зависимости от уровня их подготовки и возможностей.
«Каждый обучающийся может выбрать для себя вид физкультурно-спортивной деятельности, который будет интересен для него, и где он сможет добиться определенных успехов. После участия в данном мероприятии в четырех школах уже открыты секции по настольным спортивным играм, где обучающихся с ОВЗ и инвалидностью могут регулярно заниматься физкультурно-спортивной деятельностью», — сказал главный судья Фестиваля, заведующий кафедрой физического воспитания Нижегородского института управления Вячеслав Оринчук.
Победители и призеры Фестиваля «Нижегородский ПараСпорт» получили грамоты и медали за участие в индивидуальных соревнованиях и кубки разных степеней за участие в командных соревнованиях. Как отметили организаторы мероприятия, награжденные представили все общеобразовательные организации, принявшие участие в Фестивале.
Представители команд поблагодарили организаторов за проведение Фестиваля и выразили надежду, что областной школьный фестиваль адаптивного спорта «Нижегородский ПараСпорт» будет проводиться дважды в год и в его программе появятся новые виды спорта.