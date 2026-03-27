Мишустин заявил об ускоренном импортозамещении в IT-сфере

По словам премьера, Россия наладила выпуск сложного ПО после ухода иностранных компаний.

Источник: Клопс.ru

Россия смогла ускорить процесс импортозамещения в сфере информационных технологий после ухода зарубежных компаний с рынка. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме Digital Qazaqstan 2026. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 27 марта.

«Мы смогли ускорить замещение зарубежных решений после ухода ряда иностранных компаний с нашего рынка», — сказал чиновник.

Мероприятие проходит в Казахстане, где глава правительства находится с рабочим визитом с 25 по 27 марта. По словам Мишустина, отечественные разработчики освоили создание не только базовых системных приложений, но и сложного программного обеспечения. Речь идёт о решениях для управления производственными процессами, проектирования инженерных объектов и обеспечения стабильной работы критически важной инфраструктуры.

В Калининградской области за год выросли объёмы промышленного производства.