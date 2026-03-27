Мишустин заявил об ускоренном импортозамещении в IT-сфере

Мероприятие проходит в Казахстане, где глава правительства находится с рабочим визитом с 25 по 27 марта. По словам Мишустина, отечественные разработчики освоили создание не только базовых системных приложений, но и сложного программного обеспечения. Речь идёт о решениях для управления производственными процессами, проектирования инженерных объектов и обеспечения стабильной работы критически важной инфраструктуры.