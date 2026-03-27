Гуманитарный центр «Единой России» отправил очередные фуры с грузом для бойцов в зону СВО

Партийный волонтерский центр «Единой России» в Красноярском крае и добровольческое движение «Zащитникам Красноярск» 27 марта отправляет из Красноярска очередные 132-ю и 133-ю фуры в зону СВО.
Партийцы и волонтерские организации Красноярского края собрали для бойцов СВО строительные материалы и технику, средства обогрева, теплую одежду и продукты питания, медикаменты. Волонтеры загрузят помощь в многотоннажные машины, которые отправятся в зону СВО.
Кроме того, в фуре поедет помощь для танкового батальона, которому помогает член партии, президент Красноярского регионального фонда поддержки регионального сотрудничества и развития Сергей Лапушкин.
«У нас подшефных подразделений много. Мы с ними постоянно на связи. Сегодня в составе груза мы отправляем помощь 124-ому отдельному гвардейскому танковому батальону, который в составе 76-ой десантной штурмовой дивизии группировки “Центр” воюет на Покровском и Красноармейском направлениях. Отправляем туда радиостанцию ретранслятор: базовую станцию с антенной и аккумулятором в полном комплекте для обеспечения стабильной бесперебойной связи между блиндажами, между танками. Также отправляем футболки, которые сделали ребята 10-ой и 143-ей школ Красноярска, под руководством волонтерского движения “ZаМаскируем”. Они уже в машине. Всем кто помогает — огромное спасибо! В этом месяце уже шестая фура пошла. Еще грузов очень много», — поделился с ER.ru Сергей Лапушкин.
Совместно с волонтерским движением «ZаМаскируем» во главе с его координатором Ольгой Пыпиной были подготовлены футболки для каждого бойца батальона. Футболки расписывали специальными красками дети участников волонтерского движения «ZаМаскируем». Каждая футболка расписана индивидуально для бойца по его позывному.
«Идея создания проекта “Позывная футболка” пришла к нам в голову внезапно. Мы сначала такие футболки делали для близких наших бойцов, — рассказала Координатор волонтерского движения “ZаМаскируем” Ольга Пыпина. — Ребенок получал такое задание: ему давался позывной бойца и как он себе представлял этого бойца, так его и рисовал. Получалось что-то доброе, неожиданное. Потом эту ткань наши швеи переносили на футболки. Бойцы стали узнавать про этот проект, заказов стало все больше. В итоге мы изготовили и передали в зону СВО уже более 500 футболок. Сегодня мы отправляем заявку для 124-го гвардейского танкового батальона. 29 бойцов получат индивидуальные футболки, это будет для них сюрприз. Кроме того, мы им передаем маскировочные костюмы, сети, антидроновые пончо. Все это помогает бойцам выполнять боевые задачи. Обратная связь от ребят нас вдохновляет делать такие футболки еще больше, для них это важно и ценно. Этот проект будет действовать, пока он ребятам нужен. Мы гордимся, что этим занимаемся».
Партийный гуманитарный центр «Единой России» объединяет большое количество неравнодушных людей из разных уголков Красноярского края и работает с начала СВО с февраля 2022 года. Традиционно волонтеры передают инструменты, спецоборудование, продукты питания, строительные материалы, а также предметы ведения военного быта.
Партийный краевой гуманитарный центр «Единой России» продолжает свою работу. Желающие оказать помощь могут звонить по телефону партийного волонтерского центра: +7 (962) 074−02−22.
