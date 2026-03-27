В Иркутске начали распространять ложные листовки о поверке счётчиков

Документ выглядит как официальное извещение — со ссылками на законы и контактным телефоном. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Федеральной антимонопольной службы, по закону «О рекламе» такая информация считается недостоверной рекламой.
— Она вводит потребителей в заблуждение: создаёт ложное представление о том, что поверку необходимо пройти срочно, иначе будет начислена повышенная плата за воду, — подчеркнули в пресс-службе УФАС.
Ведомство заведёт дело по факту распространения такой рекламы. Специалисты отмечают, что подобных обращений уже несколько.
