Ричмонд
+15°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске начали распространять ложные листовки о поверке счётчиков

Жители микрорайона Первомайский получили листовки с призывом срочно пройти поверку водосчётчиков.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Документ выглядит как официальное извещение — со ссылками на законы и контактным телефоном. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Федеральной антимонопольной службы, по закону «О рекламе» такая информация считается недостоверной рекламой.

— Она вводит потребителей в заблуждение: создаёт ложное представление о том, что поверку необходимо пройти срочно, иначе будет начислена повышенная плата за воду, — подчеркнули в пресс-службе УФАС.

Ведомство заведёт дело по факту распространения такой рекламы. Специалисты отмечают, что подобных обращений уже несколько.

