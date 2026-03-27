В Нижегородской области пройдет конкурс «Экспортер года. Сделано в России»

Победителей определят в нескольких номинациях.

Источник: Национальные проекты России

Региональный конкурс «Экспортер года. Сделано в России» состоится в Нижегородской области по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Оценка участников в этом году будет проводиться на основе показателей за 2025 год. Учитываются экспортная динамика, наличие международной сертификации, уровень адаптации цифровых ресурсов для зарубежной аудитории, медиаприсутствие, а также участие в профильных международных мероприятиях и выставках», — подчеркнул министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Победители конкурса будут определены в номинациях «Экспортер года. Промышленность», «Экспортер года. Агропромышленный комплекс», «Продукты питания», «Индустрия моды», «Индустрия красоты», «Высокие технологии ИТ», «Кино, анимация» и многих других. Для участия необходимо подать заявку до 30 марта на сайте.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.