Онкодиспансер подвел итоги года и зафиксировал аномально низкий показатель больничной летальности

НИИ клинической онкологии (НИИКО НОКОД) подвел итоги 2025 года. Медучреждению удалось достичь аномально низкого показателя больничной летальности — 0,08% на фоне роста числа госпитализаций до 55 тысяч, сообщил главный редактор «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем канале в MAX.
По его словам, эксперты связывают такие результаты с переходом на персонализированную медицину и внедрением ИТ-решений в диагностику.
«По словам директора НИИКО НОКОД Сергея Гамаюнова, в 2025 году проведено более 16 тысяч телемедицинских консультаций в формате “врач — врач”, что позволило оперативно верифицировать сложные диагнозы в районах области, не перегружая стационар пациентами, нуждающимися лишь в корректировке терапии», — рассказал Никонов.
Гамаюнов добавил, что открытие центра персонализированной медицины позволило подбирать таргетную терапию на основе ДНК-анализа опухоли, а развитие кардиоонкологии позволило минимизировать риски для сердечно-сосудистой системы при агрессивной химиотерапии. При этом диспансерным наблюдением охвачено 19 тысяч случаев онкозаболеваний, создан «бесшовный» цикл ведения пациента.
