АО «Транснефть — Верхняя Волга» оказало помощь онкологическому научному центру

АО «Транснефть — Верхняя Волга» в рамках реализации корпоративной благотворительной программы оказало поддержку фонду «Нижегородский онкологический научный центр» (НОНЦ). Средства направлены на приобретение дорогостоящего препарата «Блинатумомаб» для юных пациентов Нижегородской областной детской клинической больницы.
«Для фонда такая поддержка — это возможность оперативно закрыть самые острые потребности в медикаментах для маленьких пациентов. Мы высоко ценим многолетнее сотрудничество с АО “Транснефть — Верхняя Волга”. Благодаря закупке лекарственных препаратов дети получают необходимое лечение своевременно, что особенно важно при терапии онкологических заболеваний», — отметила исполнительный директор НОНЦ Ирина Жирнова.
Сотрудничество предприятия с медицинским учреждением и фондом длится более 10 лет. Напомним, что данный проект получил высокую оценку на региональном уровне. АО «Транснефть — Верхняя Волга» заняло первое место во Всероссийском конкурсе «Мой добрый бизнес» в номинации «Работая помогаю». Сейчас проект «Лекарство для жизни» вышел на федеральный этап конкурса. Волонтеры компании также регулярно помогают в организации традиционного «Дня семьи», проводят творческие мастер-классы для ребят. За активную добровольческую деятельность компания неоднократно получала благодарности от фонда.
Всего в 2025 году благотворительную помощь от предприятия получили 57 организаций. Средства были направлены на обновление материально-технической базы школ, техникумов и вузов, сохранение биоразнообразия, поддержку поискового отряда «Курган», обеспечение участников специальной военной операции, а также проведение волонтерских мероприятий для воспитанников детских домов в регионах присутствия.