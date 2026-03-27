В Красноярском крае авиакомпании увеличили эффективность работы

Авиакомпании NordStar и «КрасАвиа» подвели итоги участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.
За 2025 год цех технического обслуживания NordStar сократил сроки базового техобслуживания воздушных судов. Средняя годовая выработка выросла на 45% с 2023 года. Сотрудники цеха освоили самостоятельный ремонт бортового буфетно-кухонного оборудования и водяных систем. Авиакомпания прошла ресертификацию и расширила перечень работ, которые выполняет собственными силами.
Авиакомпания «КрасАвиа» вошла в проект в 2020 году. Анализ производственного потока выявил 20 источников потерь времени при техобслуживании: долгий подбор материалов и инструментов, отвлечения техников на другие задачи и лишние перемещения по перрону. Компания поставила цель сократить время техобслуживания с 18 до 11 часов и добилась результата выше запланированного.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.