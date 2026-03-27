В Комсомольске на Амуре задержаны двое за кражу продуктов из магазина

В отдел полиции № 1 УМВД по г. Комсомольску на Амуре поступило заявление от 31 летней представителя торговой сети о хищении продуктов питания на сумму более 15 тысяч рублей. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Комсомольск на Амуре.
Сотрудники уголовного розыска задержали двух подозреваемых: 21 летнего молодого человека и 18 летнюю девушку, ранее не судимых. Следствие установило, что оба ранее работали в этом магазине, но на момент преступления уже уволились. Фигуранты, зайдя в торговый зал под видом покупателей, сложили в тележку колбасные изделия, напитки, бакалею и кондитерские товары.
На кассе самообслуживания они отсканировали товар, затем парень, дотянувшись до бейджа сотрудника, находившегося в зоне досягаемости, использовал его в режиме администратора и отменил покупку. После этого злоумышленники покинули магазин, не оплатив товар.
Ущерб организации возмещён в полном объёме наличными. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), санкция статьи — до пяти лет лишения свободы. Оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
